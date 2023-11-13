На проведение фестиваля ледовых фигур на площади 1905 года потратят 3,5 миллиона рублей

На организацию и проведение конкурса ледовой скульптуры «Европа – Азия» потратят 3,5 миллиона рублей из бюджета. Скульпторы должны будут построить не менее семи композиций из льда на площади 1905 года. Автору лучшей дадут 150 тысяч рублей.

Конкурс на поиск организатора фестиваля администрация Екатеринбурга объявила на «Госзакупках», заявки принимаются до 22 ноября. Согласно документации, победитель должен будет обеспечить проведение конкурса ледовых фигур «под ключ». Организатор должен обеспечить заготовку и доставку льда (до 14 декабря), установить ледяные ограды и подсветку для каждой скульптуры. В конкурсе могут участвовать до 14 скульпторов, которые должны создать 7 скульптур. Для каждого участника организаторы обеспечат проживание в отеле 4*, бесплатное питание, снеки и выпечку на месте работ. На площади 1905 года должны поставить теплое помещение, где скульпторы могли бы перекусить и попить чай и кофе.

Скульпторам нужно будет изготовить семь скульптур из льда, которые должны быть не ниже 5 метров в высоту и выдерживать температуры от -1 до -40 градусов. Победитель фестиваля в этом году получит 150 тысяч рублей, за второе место дадут 100 тысяч, за третье – 50 тысяч рублей. Скульптуры должны быть готовы к 26 декабря, а демонтируют их в период с 16 по 22 января, после закрытия ледового городка.

Напомним, темой основного ледового городка на площади 1905 года будут сказки Пушкина. У входа в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять фигуры старика и золотой рыбки, рядом с ними расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Недалеко от богатырей появится 4-метровый крылатый дракон, символ 2024 года. Справа от него поставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 метра. На строительство городка выделят 24,25 миллиона рублей. Проработает главная елка Екатеринбурга всего 17 дней – с 29 декабря по 14 января.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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