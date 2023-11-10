Ледовый городок в Екатеринбурге начнут строить без льда

В понедельник, 13 ноября, в Екатеринбурге на площади 1905 года перестанет функционировать общественная парковка и начнутся работы по возведению ледового городка. Напомним, что в этом году главная елка города и развлекательная зона при ней будут посвящены сказкам Пушкина. Как и в прошлые годы, подрядчиком работ выступит «Айс-проект 2000».

Планируется, что большая горка будет выполнена в виде головы великана из поэмы «Руслан и Людмила». В конце ската горки, на уловителях, появится каркасная световая фигура королевича Елисея на коне с копьем и щитом.

У входа в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять фигуры старика и золотой рыбки, рядом с ними расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Недалеко от богатырей появится 4-метровый крылатый дракон, символ 2024 года. Справа от него поставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 метра.

Поскольку в последние дни в Екатеринбурге стоит плюсовая температура6 у горожан логично возникают вопросы о том, из чего буде сделан ледовый городок – ведь льда на водоемах Екатеринбурга пока просто нет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, на первоначальном этапе лед строителям не понадобится – они будут заниматься возведением основы для горки и других элементов городка из бруса. В ходе подготовительных работ, надеются в мэрии, погода на Урале начнет соответствовать климатическим нормам и лед удастся привезти из традиционного источника – из Северки.

Напомним, что обычно заготовка льда для ледового города начинается после 1 декабря.

Екатеринбург, Елена Васильева

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