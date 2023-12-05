На площади 1905 года начали устанавливать новую новогоднюю елку (ВИДЕО)

В главном ледовом городке Екатеринбурга начали устанавливать искусственную елку. Ее закупили в этом году: дерево высотой 30 метров будет похоже на живое.

Строительство ледового городка

По словам строителей, аномальные морозы не помешают строительству городка. Как рассказали рабочие корреспондентам «Нового Дня», уже готовы конструкции для горок. Скоро на площадь 1905 года привезут лед.

Напомним, в этом году темой главной новогодней площадки Екатеринбурга стала «Пушкинская карта» и сказки Пушкина. В городке будут установлены ледяные композиции «Царевна-лебедь», «Остров Буян», «Старик и Золотая рыбка», «Хрустальный дворец Белочки». Будут горки для детей разных возрастов, а еще аттракционы и ярмарка. От старой ели-конуса отказались, в том числе, потому , что она нравилась не всем горожанам. Новая будет больше похожа на настоящее дерево.

На строительство городка потратят 24,25 миллиона рублей. Открытие городка запланировано на 29 декабря, проработает он до 14 января. Планируется, что в новогодние каникулы здесь будут проводить представления для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также – концерты для взрослых. Программа станет известна ближе к концу декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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