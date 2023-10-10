В главном ледовом городке установят искусственную елку и скульптуры героев Пушкина

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика для строительства ледового городка на площади 1905 года. Общая сумма госзаказа – 24 млн 250 тысяч рублей.

Темой городка должна стать «Пушкинская карта». «Благодаря «Пушкинской карте» растет общий уровень культуры в стране – активнее посещаются молодыми людьми музеи, выставки, спектакли и многие другие мероприятия. Ледовый городок в дни зимних каникул также очень популярен и доступен всем слоям населения, и ледяные образы героев произведений Пушкина должны будут порадовать и детей, и взрослых», – говорится в аукционной документации.

В городке будут установлены ледяные композиции «Царевна-лебедь», «Остров Буян», «Старик и Золотая рыбка», «Хрустальный дворец Белочки».

Главная елка города в этот раз будет искусственной. В документации говорится: «Высота новогодней елки до звезды не менее 30 метров, диаметр ели не менее 12 м. На макушке елки должна быть установлена светящаяся звезда, не менее 1,2 м в диаметре».

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз на площади 1905 года установили живую елку, но она понравилась не всем.

После закрытия ледового городка в мэрии обсудили плюсы и минусы установки на площади живой елки. Плюс: дерево заняло почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, благодаря чему перемещаться по городку стало удобнее. Минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. От резких перепадов температуры хвоя осыпается. Сохранять презентабельный внешний вид дерева при изменчивой уральской погоде – проблематично. В этом году горожане отметили недостаточную «пушистость» главного новогоднего дерева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»