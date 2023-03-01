Екатеринбуржцы хотят, чтобы ель в ледовом городке была искусственная, но как живая

В администрации Екатеринбурга подвели итоги опроса общественного мнения о том, какую ель горожане хотят увидеть на площади 1905 года в следующий Новый год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, большинство горожан считают, что лучшим новогодним деревом станет искусственная ель, имитирующая живую. За этот вариант отдали голос 62% респондентов. Вторым по популярности вариантом ответа оказалась искусственная конусовидная ель (19 %). За живую ель проголосовали только 17%.

Напомним, после закрытия ледового городка в мэрии обсудили плюсы и минусы установки на площади живой елки. Плюс: живое дерево заняло почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, благодаря чему перемещаться по городку стало удобнее. Минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. От резких перепадов температур хвоя осыпается. Сохранять презентабельный внешний вид дерева при изменчивой уральской погоде – проблематично. В этом году горожане отметили недостаточную «пушистость» главного новогоднего дерева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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