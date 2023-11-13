Парковку на площади 1905 года закрыли для строительства ледового городка (ФОТО)

Сегодня утром парковку на площади 1905 года закрыли для строительства ледового городка. Территория огорожена забором. Автомобилистам придется искать альтернативные места стоянки до середины января.

Ледовый городок в этом году проработает всего 17 дней – с 29 декабря по 14 января. При стоимости контракта на строительство 24,25 миллиона рублей один день работы главной городской елки обойдется в полтора миллиона рублей. Кстати, в этом году в новогодние праздники на площади 1905 года будут не только детские представления, но и концерты для взрослых. Программу представят позже.

Напомним, в этом году главная елка города и развлекательная зона при ней будут посвящены сказкам Пушкина. У входа в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять фигуры старика и золотой рыбки, рядом с ними расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Недалеко от богатырей появится 4-метровый крылатый дракон, символ 2024 года. Справа от него поставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 метра.

В ближайшие недели на площади будут вестись подготовительные работы: рабочие займутся строительством основы для горки и других элементов городка из бруса. В ходе подготовительных работ, надеются в мэрии, погода на Урале начнет соответствовать климатическим нормам и лед удастся привезти из традиционного источника – из Северки. Обычно заготовка льда для ледового города начинается после 1 декабря, – сообщали «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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