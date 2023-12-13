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Среда, 13 декабря 2023, 12:28 мск

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На главную площадь Екатеринбурга привезли 400 кубометров льда (ФОТО)

На площади 1905 года рабочие пилят ледяные кубы для создания скульптур для новогоднего городка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площадь уже привезли около 400 кубометров льда. Работа в самом разгаре. Открытие городка ориентировочно состоится 29 декабря.

Добавим, парковку на площади 1905 года закрыли для строительства ледового городка еще 13 ноября, но еще почти месяц никакого льда там не было, поэтому рабочие занимались строительством основы для горки и других элементов городка из бруса.

Напомним, в этом году главная елка города и развлекательная зона при ней будут посвящены сказкам Пушкина. У входа в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять фигуры старика и золотой рыбки, рядом с ними расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Недалеко от богатырей появится 4-метровый крылатый дракон, символ 2024 года. Справа от него поставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 метра.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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