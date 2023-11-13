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Понедельник, 13 ноября 2023, 12:00 мск

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В Екатеринбурге обновили гранитную карту города (ФОТО)

На Плотинке обновили гранитную карту Екатеринбурга. Теперь на ней появилась подпись и осталась только одна дата – «2023». В будущем городские власти планируют поставить рядом с плитой поясняющую табличку с QR-кодом.

Напомним, каменная плита стала подарком к 300-летию города. Однако ее внешний вид смутил горожан: начертание дат «1973-2023» под картой вызывало ассоциации с надгробием. Шутники даже принесли к памятнику гвоздики. После резонанса в соцсетях городские власти решили переделать объект. Общая стоимость гранитной плиты по контракту составила 1,5 миллиона рублей. В мэрии заявили, что подрядчик получит деньги только после завершения всех работ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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