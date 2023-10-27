«Не всякий подарок в строку» – реакция екатеринбуржцев на «надгробную» плиту (ФОТО, ВИДЕО)

Гранитная плита, установленная на набережной Городского пруда в качестве очередного подарка к 300-летию Екатеринбурга, у многих горожан вызвала ассоциацию с надгробием. «Новый День» попросил екатеринбуржцев поделиться мнением об этом арт-объекте.

Гранитная плита. Мнение горожан

В основном арт-объект не вызывал большого резонанса у прохожих. Большинство выражают свое восхищение юбилейным подарком и не соглашаются с «могильной» ассоциацией. Плита для многих опрашиваемых стала символом уральской истории камнерезного искусства. Однако горожане не оставили без внимания и мрачное оформление изваяния: отметили даты, напоминающие годы жизни, и внешний вид объекта.

«Там разные сорта гранита, которые есть у нас на Урале, – это более важно, чем схожесть с надгробием», – прокомментировал житель Екатеринбурга Константин.

Гранитная плита была установлена на Плотинке неделю назад. На ней изображены все 8 районов города, объединенные в карту муниципального образования вместе с населенными пунктами, подчиненными Екатеринбургу (Северка, Горный Щит, Чусовское озеро, Широкая Речка и др.).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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