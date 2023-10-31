В Екатеринбурге скорректируют облик «надгробной» плиты с картой города

Службы благоустройства Екатеринбурга готовят изменения в гранитную карту города – арт-объект, установленный на Плотинке и вызвавший неоднозначную реакцию жителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уже определен перечень правок, прорабатываются технические решения и визуализация объекта.

Так, планируется поменять начертание дат «1723 – 2023», которые не совсем корректно отражают содержание карты, фиксирующей площадь Екатеринбурга на момент его 300-летия. Принято решение оставить на плите дату «2023 год», а также добавить подпись «Гранитная карта города».

Рядом с объектом разместится поясняющая табличка с описанием использованных в мозаичной карте гранитов, а также QR-код, перейдя по которому все желающие смогут узнать краткую историю изменения границ города и его районов.

«Предполагаемые изменения будут представлены главе Екатеринбурга Алексею Орлову в ближайшее время. В настоящий момент работы не оплачены и не будут оплачены до тех пор, пока объект не пройдет необходимую доработку и не будет принят», – уточняют в администрации.

Напомним, гранитная плита была установлена на Плотинке полторы недели назад. На ней изображены все 8 районов города, объединенные в карту муниципального образования вместе с населенными пунктами, подчиненными Екатеринбургу (Северка, Горный Щит, Чусовское озеро, Широкая Речка и др.). «Новый День» спросил у прохожих, что они думают про новую достопримечательность.

Гранитная плита. Мнение горожан

Екатеринбург, Елена Владимирова

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