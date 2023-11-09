«Надгробную» плиту с картой Екатеринбурга начали переделывать (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня начали менять плиту, которую установили на Плотинке в честь 300-летия города. Многим горожанам она напоминала надгробную, поэтому облик каменной карты изменят.

С гранитной плиты на Плотинке удалили надпись

В частности меняют надпись «1723 – 2023», которая не совсем корректно отражает содержание карты. Принято решение оставить на плите только дату «2023 год», а также добавить подпись «Гранитная карта города». Обновленная плита будет готова завтра, сообщили рабочие корреспонденту «Нового Дня».

Рядом с объектом разместится поясняющая табличка с описанием использованных в мозаичной карте гранитов, а также QR-код, перейдя по которому все желающие смогут узнать краткую историю изменения границ города и его районов.

Напомним, гранитная плита была установлена на Плотинке в октябре. На ней изображены все 8 районов города, объединенные в карту муниципального образования вместе с населенными пунктами, подчиненными Екатеринбургу (Северка, Горный Щит, Чусовское озеро, Широкая Речка и др.). Спустя несколько дней на плиту положили две гвоздики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Степан Фатхиев

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