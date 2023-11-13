В Каменске-Уральском открылось отделение гериатрии

В Каменск-Уральском в городской больнице открыли гериатрическое отделение для пациентов старшего возраста. Отделение гериатрии, рассчитанное на 20 мест, работает круглосуточно и оснащено современным оборудованием, предназначенным для восстановления функций организма, утраченных во время болезни, после операции или из-за травм. В отделении работают психолог, врач-реабилитолог, инструктор по лечебной физкультуре и социальный работник. С пожилыми уральцами занимаются также студенты и преподаватели местного филиала Свердловского областного медколледжа. Для пациентов предусмотрено пятиразовое питание с витаминным комплексом и фитотерапии, творческие занятия и культурная программа.

В день открытия епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершил молебен и освящение отделения гериатрии, а также подарил медицинскому учреждению икону Божьей матери.

«Наша главная цель – комплексная забота о здоровье людей старшего поколения, содействие активному долголетию ветеранов. Как правило, после 60 лет пациенты имеют определённые хронические заболевания. На сегодняшний день в Свердловской области открыты 192 гериатрических койко-места в профильных стационарах, где уральцам доступно полноценное лечение, уход и психо-социальная реабилитация для комфортного взаимодействия с окружающими», – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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