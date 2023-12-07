На Урале примут закон о частных гериатрических центрах

В Свердловской области будет разработан закон о поддержке создания частных гериатрических центров.

Как сообщили в ДИПе, такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального правительства.

«Я считаю, что нужно подготовить отдельный закон, на основании которого мы сможем предоставлять землю для строительства таких центров бесплатно. Более того, освободить их от налогов на имущество и вообще от налогов регионального характера. Понятно, что нужно будет лицензировать эти центры, а медицинские услуги оплачивать через ОМС. Я знаю, общаясь с людьми, что потребность в создании таких центров есть», – сказал Евгений Куйвашев.

В области сформируют рабочую группу, куда войдут депутаты заксобрания. Разработать законопроект губернатор поручил уже в первом квартале 2024 года.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области открыты 192 гериатрических койко-места в профильных стационарах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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