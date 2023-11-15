В деле учителя-педофила с Урала появились еще 10 жертв

На Урале продолжается расследование уголовного дела в отношении 32-летнего учителя музыки и организатора детского кружка в поселке Кузино. Его обвиняют в педофилии. В апреле мужчину задержали, тогда предполагалось, что на его счету шесть жертв – все мальчики от 9 до 12 лет. Сейчас список детей увеличился на 10 человек.

«Следователи выяснили обстоятельства уже 108 случаев насильственных действий со стороны учителя музыки. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. 14 ноября следователи возбудили новые уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера», – пишет телеграм-канал Baza.

Напомним, учителя обвиняют в том, что он совершал с детьми действия развратного характера, вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом.

На странице мужчины во «ВКонтакте» множество снимков с детьми, в том числе – с выездных мероприятий в Екатеринбурге. Известно, что он переехал в Кузино в 2017 году, тогда же открыл кружок. Baza уточняет, что первые преступные эпизоды в поселке он совершил в 2018-м.

Кузино, Елена Сычева

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