Осужден педофил, от действий которого пострадали 22 ребенка

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима педофила – учителя музыки из села Кузино Первоуральского округа.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием сети Интернет, использовании лица с целью изготовления порнографических материалов, нарушении неприкосновенности частной жизни.

В пресс-службе облсуда добавили, что осужденный Евгений Полежаев должен будет выплатить потерпевшим более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.

От действий преступника с 2018 по декабрь 2022 года пострадали 22 несовершеннолетних. По данным местных СМИ, извращенец давал детям уроки музыки на дому в селе Кузино.

Прокурор просил суд назначить 33-летнему обвиняемому наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок 20 лет, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними либо в учреждениях для несовершеннолетних, на срок 18 лет, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube