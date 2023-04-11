На Урале задержали учителя музыки по подозрению в педофилии

В Свердловской области в поселке Кузино задержали 32-лнетнего мужчину, П., преподавателя местной школы и организатора музыкального кружка. П. подозревают в нескольких педофильских преступлениях. Как сообщает Baza, следователям удалось установить, что на счету учителя как минимум шесть растленных мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет. Возбуждены уголовные дела по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

На странице мужчины во «ВКонтакте» множество снимков с детьми, в том числе – с выездных мероприятий в Екатеринбурге. Известно, что он переехал в Кузино в 2017 году, тогда же открыл кружок. Baza уточняет, что первые преступные эпизоды в поселке он совершил в 2018-м. «Помимо того, что учитель совершал с детьми действия развратного характера, он также вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом», – уточняет телеграм-канал.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили «Новому Дню», что не комментируют информацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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