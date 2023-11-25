Екатеринбуржцы встретили новогодний поезд (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбург прибыл сказочный поезд Деда Мороза, который на перроне железнодорожного вокзала встретили сотни екатеринбуржцев с маленькими детьми.

Передвижная резиденция зимнего волшебника была украшена новогодними огнями, гирляндами, расписана новогодними узорами.

Поезд Деда Мороза. Прибытие

Развлекательную программу для юных гостей и их родителей провели сказочные Гном, Снеговик, Снегурочка и Дедушка Мороз.

После праздничного концерта главный новогодний волшебник вместе со своей внучкой открыли сундук с подарками и помогли детям загадать желания. Окунуться в атмосферу сказки помогли творческие коллективы города, которые исполнили народные танцы.

До 21:00 все желающие смогут сделать яркие фотографии на фоне новогоднего паровоза и сверкающих вагонов, посетить вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан. Те, у кого были куплены билеты, смогут принять участие в квестах в поезде, посетить кукольный спектакль и пообщаться с Дедушкой Морозом в его приемной.

Многие юные гости смогли пожать руку зимнему волшебнику и передать письма с пожеланиями, которые отправятся обратно в Великий Устюг.

Как ранее писал «Новый День», на почте Деда Мороза рассмотрено уже более 150 тысяч писем, из них 4927 пришло из Свердловской области. Самым частым желанием стала просьба о мирном небе над головой.

Напомним, из Великого Устюга поезд в этом году отправился 11 ноября. Путешествие Деда Мороза по городам России продлится 64 дня, всего состав проедет 32 тысячи километров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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