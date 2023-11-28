Обвиняемому в шпионаже американскому журналисту продлили срок содержания в СИЗО

Корреспондент американского The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже, продолжит находиться в СИЗО. Лефортовский суд Москвы продлил ему меру пресечения на два месяца, до 30 января 2024 года.

Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. 30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Срок ареста был неоднократно продлен.

Следствие считает, что Гершкович «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».

Москва, Елена Васильева

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