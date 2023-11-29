Спасатели продлили экстренное предупреждение о ледяном дожде на завтра

Предупреждение о ледяном дожде со снегом продлили на завтра. На дорогах снова будет гололед.

«На территории Свердловской области 30 ноября ожидаются снег, ледяной дождь, гололёдные явления. Будьте бдительны! – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Хотя, по данным Уральского гидрометцентра, завтра в регион придет похолодание. В среднем по области ожидается -2...-7 градусов днем, до -9 ночью. В Екатеринбурге будет -3...-5 градусов днем, до -6 ночью. В первый день декабря станет еще холоднее: в городе – до -7 днем, по области – до -9.

Напомним, со вчерашнего вечера в разных районах Свердловской области периодически идет ледяной дождь. Из-за гололеда сегодня утром на ЕКАДе столкнулись несколько десятков автомобилей, пострадали 12 человек. ГИБДД в течение дня уже несколько раз выпускала предупреждения о перекрытии трасс.

Гололед в Екатеринбурге

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube