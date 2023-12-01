В Красноуральске под завалами погибли двое рабочих

Два человека погибли вечером 30 ноября при обрушении грунта в Красноуральске на улице Дзержинского.

Рабочие ремонтировали порвавшуюся трубу, когда их засыпало землей. «По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версии, беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется. Личности погибших представители МВД уже установили: это уроженец города Первоуральска гражданин Никифоров, 1982 года рождения, и уроженец города Красноуральска гражданин Вакингут, 1984 года рождения», – сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы. Тела погибших достали из-под завалов, в ближайшее время их отправят на экспертизу. Следователь осмотрел место происшествия, идет допрос свидетелей.

Также обстоятельства трагедии выясняет прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет установлено, являлись ли погибшие работниками предприятия или выполняли работы по гражданско-правовому договору. Также будет дана оценка соблюдению техники безопасности при проведении указанных работ», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Красноуральск, Елена Владимирова

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