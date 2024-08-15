В Красноуральске родственники погибшего рабочего отсудили компенсацию у МУП

МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие» выплатит компенсацию морального вреда в пользу сестер погибшего слесаря, который оказался под завалами во время коммунальных работ.

Как ранее писал «Новый День», несчастный случай произошел вечером 30 ноября 2023 года. Во время ремонта порвавшейся трубы в котловане на улице Дзержинского засыпало грунтом двух рабочих. Комиссия установила, что причиной трагедии стали нарушения в системе охраны труда на предприятии: рабочие не прошли инструктаж, отсутствовала организационно-технологическая документация. Все это привело к тому, что котлован глубиной три метра раскопали без установки креплений и разработки откосов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту гибели рабочих расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В связи с этим прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу семьи одного из погибших рабочих – слесаря аварийно-восстановительных работ. По решению городского суда, МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие» должно выплатить каждой из трех сестер по 600 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Красноуральск, Ангелина Сергеева

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