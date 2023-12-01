Студенту УрФУ выстрелили в лицо в трамвае

Студенту Уральского федерального университета выстрелили в лицо из травматического пистолета во время конфликта в трамвае. ЧП случилось вечером в четверг, 30 ноября, когда 22-летний студент, проживающий в Академическом районе, ехал на трамвае в сторону университета.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил: «По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошел конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в область щеки пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью. Вахтер вызвала «неотложку», которая, в свою очередь, доставила раненого студента в больницу».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». «Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и задержанию группы граждан, у которых произошел конфликт с пострадавшим студентом. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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