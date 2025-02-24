Мигрант, напавший в трамвае на студента УрФУ, получил 5 лет колонии

Кировский районный суд Екатеринбург приговорил 31-летнего Бекзода Камилова, напавшего в трамвае на студента Уральского федерального университета, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвинялся в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия». Как ранее писал «Новый День», Бекзод Камилов – гражданин Киргизии, окончил только два класса средней школы. Работал грузчиком. У него есть двое детей, которые живут с матерью. Камилова неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, ЧП случилось вечером 30 ноября 2023 года возле здания университета на Ленина, 51. Магистрант УрФУ Игорь Балакин поссорился с двумя незнакомыми мужчинами в трамвае, и один из них выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. По версии следствия, Камилов и Волков пытались отобрать у студента деньги, а он отказался.

Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью. Вахтер вызвала «неотложку», которая доставила пострадавшего в больницу. Оба подозреваемых были арестованы.

Стрелявший – Валерий Волков – ранее был трижды судим: за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетней. Из колонии он вышел только в июле 2023 года. Волков обвиняется в совершении преступления по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что от орудия преступления – пневматического пистолета калибра 4,5 мм модели PM-X – сообщники поспешили избавиться тем же вечером, сдав его в один из ломбардов за 2,5 тысячи рублей. Однако сыщики изъяли пистолет, ставший одной из основных улик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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