Второго участника стрельбы возле УрФУ отправили в СИЗО

В Екатеринбурге Кировский районный суд отправил в СИЗО Бекзода Камилова, второго нападавшего на магистранта УрФУ Игоря Балакина. Ранее под арест был отправлен Валерий Волков, стрелявший в студента. Обвиняемые пробудут под арестом до 29 января.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», Волкову и Камилову грозит до 15 лет лишения свободы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой» и части 3 статьи 30 пунктов «е,ж,з,и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии e1.ru, Камилов на заседании расплакался и попросил прощения у потерпевшего: «Извини, пожалуйста, я не хотел. Это Валера стрелял. Прости, пожалуйста».

Бекзод Камилов – 29-летний гражданин Киргизии, окончил только два класса средней школы. Вместе с Волковым работал грузчиком. У него есть двое детей, которые живут с матерью. Камилова неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Стрелявший – Валерий Волков был задержан по горячим следам. Как ранее писал «Новый День», мужчина ранее был трижды судим: за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. Из колонии он вышел только в июле текущего года.

«Задержанный в содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента. На вопрос, смог бы открыть стрельбу повторно в человека, сейчас категорично отвечает, что не стал бы этого делать, т.к. последствия для него самого оказались очень серьезные», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что ЧП случилось вечером 30 ноября возле здания университета на Ленина, 51. Магистрант УрФУ Игорь Балакин поссорился с мужчинами в трамвае, и один из них выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью. Вахтер вызвала «неотложку», которая доставила пострадавшего в больницу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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