Обвиняемых в стрельбе возле УрФУ оставили под стражей до конца октября

Суд продлил срок содержания под стражей Бекзоду Камилову и Валерию Волкову, которые обвиняются в разбое и попытке убийства.

Как сообщает пресс-служба Кировского суда Екатеринбурга, оба фигуранта останутся в СИЗО до 30 октября 2024 года.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП случилось вечером 30 ноября 2023 года возле здания университета на Ленина, 51. Магистрант УрФУ Игорь Балакин поссорился с двумя незнакомыми мужчинами в трамвае, и один из них выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. По версии следствия, Камилов и Волков пытались отобрать у студента деньги, а он отказался.

Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью. Вахтер вызвала «неотложку», которая доставила пострадавшего в больницу. Оба подозреваемых были арестованы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Бекзод Камилов – 29-летний гражданин Киргизии, окончил только два класса средней школы. Вместе с Волковым работал грузчиком. У него есть двое детей, которые живут с матерью. Камилова неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Стрелявший – Валерий Волков – ранее был трижды судим: за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетней девушкой. Из колонии он вышел только в июле текущего года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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