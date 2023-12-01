Стрелявшего в студента УрФУ мужчину задержали: он ранее был судим за разбой, кражи и половую связь с несовершеннолетней

В Екатеринбурге по горячим следам задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство студента УрФУ. Он выстрелил из пневматического пистолета молодому человеку в голову, после чего сдал оружие в ломбард. Задержанный ранее был судим трижды: за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. Из колонии он вышел только в июле текущего года.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером, студент УрФУ поссорился с неизвестными в трамвае. Когда парень вышел на остановке, один из оппонентов выстрелил ему в голову. Пуля попала в щеку, молодой человек сам добрался до здания университета на Ленина, где для него вызвали скорую помощь.

«Полицейские «по горячим следам» вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 2001 г.р. он имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребёнком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья, – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. При задержании сопротивление сыщикам не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента. На вопрос, смог бы открыть стрельбу повторно в человека, сейчас категорично отвечает, что не стал бы этого делать, т.к. последствия для него самого оказались очень серьезные».

В полиции уточнили, что стрелял мужчина именно из пневматического пистолета, а не из травматического, как СМИ сообщали ранее. Сразу после инцидента оружие подозреваемый сдал в ломбард. Сейчас представители МВД отрабатывают задержанного на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям на территории Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На данный момент уже проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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