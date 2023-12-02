«Лада Гранта» стояла посреди дороги: стали известны подробности смертельного ДТП (ФОТО)

Управление ГИБДД по Свердловской области рассказало о подробностях смертельной аварии на 152 км тюменского тракта.

ДТП случилось сегодня в 07.10 утра. Водитель грузового автомобиля «Вольво», ехавший со стороны Тюмени, врезался в стоящую на проезжей части «Ладу Гранта». Отечественный автомобиль не включал опознавательных световых сигналов, знака аварийной остановки тоже не было. «Ладу» отбросило на левую полосу движения, где с ней столкнулся «Хайлюкс» под управлением водителя 1974 г.р.

35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», житель села Бутырка Камышловского района, скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Известно, что погибший имел стаж вождения 17 лет, за период которого к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Камышлов, Елена Владимирова

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