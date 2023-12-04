«Все еще считается модным». Уральские филологи подсчитали долю рекламных вывесок с англицизмами

Эксперты оценили влияние иностранных слов на рекламный рынок Свердловской области. По их подсчетам, от 15% до 30% наружных вывесок содержат латинскую транскрипцию. Но всего через год рекламодателям придется отказаться от этой практики по требованию закона о защите русского языка.

Результаты социолингвистического исследования наружной рекламы представил на пресс-конференции председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. Он и его коллеги проанализировали порядка 1000 вывесок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на предмет использования иностранных слов и латиницы. Обнаружилось несколько тенденций.

Во-первых, в рекламе могут быть иностранные слова, привычные и понятные россиянам – например, Kinder Moda. В другом случае латинскую транскрипцию применяли, чтобы слово выглядело как иностранное – Sharikoff. А зачастую рекламщики используют иностранные термины, которые малопонятны клиентам, но выглядят, по их мнению, солидно. Например, исследователи нашли вот такое рекламное объявление культурного праздника: Dance Fashion Show & Фолк Дефиле «Веретено». Иногда иностранные термины написаны кириллицей, но тоже обладают, по мнению компаний, некоей престижностью – например, «бьюти лофт». В остальных случаях рекламщики использовали латинский шрифт либо как название торговой марки без смысловой нагрузки, либо как указание адреса сайта компании.

«В нашем исследовании мы выявили не менее 15% вывесок с иностранными словами или латиницей. Это отголоски той моды, которая ярко проявила себя в 90-е годы. Тогда использование иностранного слова в названии считалось привлекательным. Но сейчас процесс меняется. Например, еще лет десять назад в городах была популярна вывеска «Бизнес ланч», а сейчас все чаще в названиях общепита используется слово «Столовая». Или взять парикмахерские. В нашем исследовании мы подсчитали, что вывески со словом «Стрижки» встречались чаще, чем «Барбершоп». Так что сейчас русским словам доверяют больше, а иностранные даже отталкивают», – считает Алексей Боталов.

Эксперт «Ассоциации коммуникационных агентств России – Урал» Александр Соловьев отметил, что в рекламной индустрии сейчас даже не 15%, а все 30% вывесок с иностранными словами. «К сожалению, в новом законе есть размытость формулировок. Рекламный рынок может адаптироваться к требованиям, но должны быть понятны правила игры. Важно конкретно прописать, какие иностранные слова недопустимы. Например, рекламный слоган «Не тормозни – сникерсни!» сейчас попадает под санкции закона. Не стоит забывать, что рекламная индустрия очень конкурентная, и креативность – залог выживания в этом бизнесе. Творчество не должно исчезнуть, поэтому ко всем изменениям нужно подходить аккуратно», – пояснил свою точку зрения Соловьев.

Напомним, в феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон, защищающий русский язык от чрезмерных иностранных заимствований. Согласно документу, запрещается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют аналогов в русском языке. Требования в части наружной рекламы вступают в силу с 1 января 2025 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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