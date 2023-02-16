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Четверг, 16 февраля 2023, 17:03 мск

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Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон «О государственных языках РФ», которые должны защитить русский язык от чрезмерных иностранных заимствований.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», – уточняется в документе.

В соответствии с поправками кабинет министров на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик, и требования к их составлению.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в документе.

Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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