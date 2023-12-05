При каких морозах школьники могут остаться дома: памятка родителям

Уже сегодня вечером в Свердловской области начнется резкое похолодание: к ночи температура опустится до -21...-26 °C. Завтра мороз окрепнет. Дети в ближайшие дни могут не ходить в школу.
Для разных возрастов действуют разные нормы посещения школы при низких температурах:
- 1-4 классы: можно не ходить в школу при температуре -28° без ветра, либо -25° с ветром от 4 м/с;
- 5-9 классы: можно не ходить в школу при температуре -30° без ветра, либо -28° с ветром от 4 м/с;
- 10-11 классы: можно не ходить в школу при температуре -32° без ветра, либо -30° с ветром от 4 м/с.
- За дошкольников решение принимают родители.
При этом и детские сады, и школы работать будут при любых морозах. Для тех, кто придет, педагоги проведут все занятия. В последние годы в некоторых школах предлагают на период холодов вариант дистанционного обучения.
Накануне Уральский гидрометцентр выпустил метеорологическое предупреждение: «6-10 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов. Местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 °С». Самым холодным днем будет четверг. По области днем ожидается -25...-30, местами – до -35, а ночью – -30...-35, местами – до -40 °С. В Екатеринбурге днем будет -27...-29, ночью – до -32 °С.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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