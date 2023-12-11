Школьный дистант в Екатеринбурге продлили на 12 декабря

Большинство школ Екатеринбурга продлят дистанционный формат уроков на 12 декабря. Такое решение принято из-за сильных морозов в ближайшие сутки, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -35 градусов. В течение дня прогнозируется -26 °C. Начиная с 13 декабря холод постепенно будет отступать под воздействием южного ветра.

Родители сами решают, может ли ребенок остаться дома при такой погоде. При неявке следует предупредить классного руководителя. Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки проходят по расписанию. Ребятам, оставшимся дома, либо дают усиленное домашнее задание, либо проводят уроки онлайн.

Ранее «Новый День» писал, при какой температуре школьники разных возрастов могут оставаться дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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