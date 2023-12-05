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Вторник, 5 декабря 2023, 11:41 мск

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«Это не рассадник криминальной субкультуры». Власти решили судьбу исправцентра на Уктусе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил точку в обсуждении строительства исправительного центра для заключенных на Уктусе через дорогу от жилых домов. Местные жители волнуются из-за опасного соседства, но глава региона заявил, что опасаться нечего – среди соседей тоже встречаются бывшие заключенные.

«В исправительные центры попадают люди, которые уже встали на пусть исправления. Криминальной субкультуры там быть не может. Это вопросы решения кадрового [голода] в том числе. Нужно использовать труд людей, которые встали на путь исправления, они должны приносить пользу обществу. Мы с вами живем в городе, наверняка часть соседей тоже прошли через какие-то места», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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