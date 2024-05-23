В Новой Ляле вместо колонии откроют исправцентр

В Новой Ляле в ближайшее время ликвидируют ИК-54, но на ее месте создадут исправительный центр для мужчин, приговоренных к принудительным работам.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУФСИН, решение о ликвидации колонии и создании исправцентра принято Минюстом. Эти планы поддерживает руководство Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК), которому не хватает работников.

Власти города и НЦБК готовы вложиться в обустройство центра, который будет рассчитан не менее чем на 100 осужденных, которых трудоустроят на комбинате. При необходимости лимит будет увеличен.

Напомним, в исправительных центрах осужденные соблюдают правила внутреннего распорядка, проходят профессиональное обучение, ходят на работу, носят гражданскую одежду. Они не изолированы от общества и в свободное от работы время могут передвигаться по улицам и посещать общественные места, в том числе магазины, больницы, другие учреждения. Из-за этого местные жители негативно относятся к созданию в их районе исправительных центров – например, так было в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге. В декабре 2023 года губернатор Евгений Куйвашев высказал свою точку зрения по этой теме: «В исправительные центры попадают люди, которые уже встали на пусть исправления. Криминальной субкультуры там быть не может. Это вопросы решения кадрового [голода] в том числе».

Новая Ляля, Елена Владимирова

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