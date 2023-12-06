Дорожники объявили режим повышенной готовности

Сегодня с полудня на дорогах Урала объявляется режим повышенной готовности. На федеральных трассах круглосуточно будут ездить патрули, чтобы помогать водителям заглохших машин.

«В таких погодных условиях Уралуправтодор просит водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи. Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просим звонить по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06», – сообщили в дорожном предприятии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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