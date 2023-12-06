Перевозчиков обязали соблюдать расписание автобусов в морозы

Жилищно-коммунальные и дорожные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы в период сильных морозов. Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должна незамедлительно передаваться в региональное минЖКХ», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

В управлении автомобильных дорог Свердловской области напомнили, что перевозчики обязаны обеспечить движение автобусов по расписанию. При отсутствии теплого гаража автобусы должны прогреваться ночью, чтобы исключить невыход на линию. Кроме того, перевозчикам запрещено высаживать детей из транспорта, даже если они не оплатили проезд.

Аномальные холода в Свердловской области продлятся с 6 по 10 декабря. В некоторых районах температура воздуха опустится до -40 °С.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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