Два лесных участка на Шарташе хотят вывести из зоны отдыха (ДОКУМЕНТ)

Два земельных участка на берегу Шарташа могут вывести из категории Р-1 (зона отдыха населения) и перевести в категории ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) и Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки).

Как рассказал «Новому Дню» депутат ЕГД Дмитрий Сергин, инициатором этих изменений является МСАО «Екатеринбургское лесничество». Речь идет об участках по адресам: ул. Отдыха, 52, и пос. Пески, 28. «Сейчас на одном из них стоят какие-то хозяйственные постройки лесничества, на другом – избушка. Само по себе это не беда, но я против изменения категории этих земель. Возможно, у действующего руководства лесничества – самые благие намерения, но не факт, что они будут у следующих руководителей. Если лесные участки выведут из категории Р-1, в будущем они могут «уплыть», например, на участке с зонированием Ж-1 появится чей-то коттедж. Поэтому я против этого перевода», – заявил Дмитрий Сергин.

Вопрос об изменении зонирования будет рассмотрен комиссией по землепользованию и застройке в пятницу, 8 декабря.

Карты со страницы Дмитрия Сергина «ВКонтакте»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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