Городская комиссия отказалась переводить лесные участки на Шарташе под застройку

Комиссия по землепользованию и застройке Екатеринбурга отказала городскому лесничеству в выводе двух земельных участков из категории «зона отдыха населения».

Об этом рассказал в соцсетях депутат ЕГД Дмитрий Сергин. Он добавил, что также комиссия отказалась выводить из рекреационных земель участок в районе Нижне-Исетского лесопарка. Кроме того, участок возле дома № 123 по ул. Куйбышева переведен из зоны многоэтажной застройки в зону парков и скверов.

Напомним, Екатеринбургское лесничество предложило вывести два земельных участка на берегу Шарташа из категории Р-1 (зона отдыха населения) и перевести в категории ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) и Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки). Речь идет об участках по адресам: ул. Отдыха, 52, и пос. Пески, 28. «Сейчас на одном из них стоят какие-то хозяйственные постройки лесничества, на другом – избушка. Само по себе это не беда, но я против изменения категории этих земель. Возможно, у действующего руководства лесничества – самые благие намерения, но не факт, что они будут у следующих руководителей. Если лесные участки выведут из категории Р-1, в будущем они могут «уплыть», например, на участке с зонированием Ж-1 появится чей-то коттедж. Поэтому я против этого перевода», – заявил на днях Дмитрий Сергин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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