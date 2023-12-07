Эльзы, супергерои, богатыри и фараоны: в кого наряжаются дети на Новый год (ФОТО)

В декабре традиционно растет спрос на карнавальные костюмы для детей. На маркетплейсах выбор колоссальный: за 1,5-3 тысячи рублей можно найти почти любого героя мультфильмов и сказок, а в этом году – и разные варианты драконов. Есть и необычные предложения: например, костюмы яблока, светофора, гриба и стюардессы.

Популярны у мальчиков

У мальчиков в последние годы популярны костюмы супергероев: Человека-паука, Бэтмена. Из мультипликационных героев есть Соник Бум, Нолик из «Фиксиков», персонажи «Щенячьего патруля», «Черепашек-ниндзя» и так далее. Из необычных костюмов для мальчиков: египетский фараон, светофор и яблоко (большой шар одевается на тело ребенка, маленький – на голову).

В детских садах обычно просят наряжаться в более традиционные наряды: костюмы богатырей, пиратов, Петрушек, Кощеев Бессмертных и прочих. Найти их также можно на маркетплейсах. В среднем костюмы для мальчиков стоят от 1200 до 3500 рублей.

Популярны у девочек

Девочки на Новый год выбирают костюмы разных принцесс. Уже не первый год популярна Эльза из «Холодного сердца», в меньшей степени – Белоснежка, Русалочка. Есть костюмы Леди Баг, Единорожки. Есть роскошные наряды Снежной королевы и просто Королевы, а еще – русские народные костюмы с кокошниками. Наряды для девочек стоят от 1500 рублей, а красивые костюмы (например, королевы) – от 3500 рублей до бесконечности. Из необычных мы нашли, например, костюм стюардессы. Стоит он 1500 рублей.

Добавим, что в этом году много вариантов костюмов дракончиков, поскольку символом 2024 года будет дракон. Есть кигуруми за 1500 рублей, а есть раздельные костюмы с маской или шапкой. Они подойдут и для мальчиков, и для девочек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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