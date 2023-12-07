Рецидивист забил до смерти двухлетнюю падчерицу, мать врала, что она упала с горки

В Первоуральске рецидивист до смерти забил двухлетнюю девочку, дочь своей сожительницы. О смерти ребенка заявила его мать, 23-летняя местная жительница. Как пишет телеграм Ural Mash, на теле девочки были обнаружены ссадины, синяки, но женщина объяснила, что дочь неудачно съехала с горки. Позже она призналась, что девочку избил ее 27-летний сожитель. У него уже есть семь судимостей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», матери также грозит статья.

«У Виктории еще два ребенка: четырехлетний мальчик и девочка, ей меньше года. Их определили в детские центры», – уточняет паблик.

Сегодня суд Первоуральска избрал меру пресечения мужчине. По ходатайству следователей его заключили под стражу на два месяца.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube