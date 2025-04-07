В Первоуральске начали судить мать двухлетней девочки, забитой до смерти

В Первоуральске стартовал процесс над Викторией Потапьевой, матерью двухлетней девочки, которую забил сожитель женщины. Ранее судимый Иван Бекурин систематически избивал ребенка, связывал скотчем руки и ноги, и в конце концов убил в ноябре 2023 года. Его приговорили к 18 годам колонии. Как выяснилось в ходе следствия и суда, мать тоже била дочку.

Как передает «4 канал», ребенка она избивала ремнем и руками. Женщина никак не защищала свою дочь от агрессивного сожителя. Они хотели сдать ребенка в детский дом.

«Тетя подсудимой, которая признана судом потерпевшей по делу, рассказала, что дома всегда был беспорядок, дети неопрятные. Виктория стояла на учете и часто брала у нее деньги в долг. Тетя регулярно жаловалась на горе-мать в детский сад и педиатру, говорила о побоях, но, по ее словам, органы не реагировали», – передает телеканал.

Отмечается, что у Потапьевой еще трое детей – старший сын сейчас находится в социальном центре, средняя девочка в доме малютки, а третий ребенок, младший сын, живет с мамой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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