Убийцу двухлетнего ребенка приговорили к 18 годам колонии (ФОТО)

Свердловский областной суд вынес приговор Ивану Бекурину, который жестко убил 2-летнюю дочь своей сожительницы.

Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев, а также штраф 1 млн 200 тысяч в пользу матери ребенка. Ранее прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», в течение нескольких месяцев Бекурин истязал девочку, бил ремнем, связывал изолентой, бросал о пол в ванной, избивал кулаками и ногами, и в конце концов забил насмерть.

Он заявил, что делал это, потому что она «капризничала». Экспертиза установила: изверг был вменяем, он отдавал себе отчет в своих действиях. Обвинения ему были предъявлены по трем статьям по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», пп. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего».

Выступая с последним словом в суде, Бекурин не признал вину, он уверен, что девочка погибла не от его рук.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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