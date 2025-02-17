Сегодня вынесут приговор по делу о жестоком убийстве двухлетней девочки

Сегодня в Свердловском областном суде вынесут приговор в отношении рецидивиста из Первоуральска – он обвиняется убийстве в двухлетней дочери своей сожительницы. В течение нескольких месяцев он истязал девочку, бил ремнем, связывал изолентой, бросал о пол в ванной, избивал кулаками и ногами, и в конце концов забил насмерть.

Он заявил, что делал это, потому что она «капризничала». Экспертиза установила: изверг был вменяем, он отдавал себе отчет в своих действиях. Обвинения ему были предъявлены по трем статьям по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», пп. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего».

Гособвинение запросило 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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