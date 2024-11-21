Перед судом предстанет обвиняемый в жестоком убийстве 2-летней девочки

В Свердловской области завершено расследование жестокого убийства 2-летней девочки. Перед судом предстанет 28-летний сожитель матери убитого ребенка.

По версии следствия, обвиняемый регулярно издевался над девочкой, бил ее ремнем. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ноябре 2023 года он подошел к сидевшей на горшке девочке и кулаком правой руки нанес не менее 5 ударов по голове, от чего она не менее 3 раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол.

Кроме того, 3 декабря 2023 года преступник связал ноги девочки скотчем, усадил на горшок, завел ее руки за спину и связал и их. В таком положении он оставил ее на полчаса.

Ребенок погиб 5 декабря. Тогда злоумышленник с силой бросил девочку на пол комнаты. В результате она ударилась головой о находящиеся в комнате металлические сани, а телом о поверхность пола. Смерть наступила от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Свердловской области Александр Сапегин, злоумышленнику предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего».

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурант избивал девочку в течение долгого времени, но мать ребенка никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя.

Дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Первоуральск, Елена Владимирова

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