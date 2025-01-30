Прокуратура запросила 25 лет колонии для первоуральца за жестокое убийство 2-летней девочки

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело 28-летнего жителя Первоуральска, который жестоко расправился с маленькой дочкой своей сожительницы.

По версии следствия, обвиняемый в течение двух месяцев регулярно избивал и мучил двухлетнего ребенка «из личной неприязни». Он бил девочку ремнем и кулаками на глазах у ее 4-летнего брата. В уголовном деле описываются несколько преступных эпизодов. Так, в ноябре 2023 года мужчина подошел к сидевшей на горшке девочке и не менее пяти раз стукнул кулаком по голове, от чего девочка несколько раз ударилась о бетонную стену и упала на пол. Обвиняемый схватил ее за руку и бросил в ванну, девочка ударилась спиной. Затем, в один из дней в конце ноября 2023 года, первоуралец в целях наказания связал лежавшей в кровати девочке руки изолентой и оставил ее на два часа. Кроме того, в ночь на 3 декабря 2023 года обвиняемый, издеваясь над ребенком, связал ноги девочки скотчем, усадил ее на горшок, завел руки за спину и замотал скотчем. В таком положении малышка просидела 30 минут.

На следующий день мужчина, находясь в наркотическом опьянении, начал избивать ребенка. Истязания продолжались два дня. 5 декабря 2023 года обвиняемый задумал убить девочку. Он схватил ее за шею, подтащил к кровати и с силой прижал ее лицо к матрасу. После чего поднял ребенка на уровень своего роста и бросил вниз. Девочка ударилась головой о металлические сани, которые были в детской комнате. Смерть ребенка наступила от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердца и дыхания.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям: пункты «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», пункт «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», пункты «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего».

В ходе судебных прений прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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