Суд изменил приговор убийце 2-летней девочки из Первоуральска

Прокуратура добилась по апелляции ужесточения приговора Ивану Бекурину, который до смерти забил двухлетнюю дочь своей сожительницы. Дело пересмотрел второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Ранее Свердловский областной суд признал 29-летнего мужчину виновным по статье по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней». Апелляционный суд переквалифицировал действия Бекурина на «убийство малолетней, находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» (пункты «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Таким образом, осужденный проведет в колонии строгого режима 19 лет вместо 18, как было в первом приговоре, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Иван Бекурин на протяжении нескольких месяцев истязал двухлетнюю дочку своей сожительницы из личной неприязни. Он бил ребенка ремнем, связывал изолентой, избивал кулаками и ногами. Девочка умерла 5 декабря 2023 года, когда отчим с силой бросил ее на пол ванной. Малышка ударилась о металлические сани и получила тяжелую травму шеи и головы. Экспертиза установила, что убийца отдавал отчет своим действиям. В суде Бекурин заявил, что бил девочку, потому она «капризничала», и не признал своей вины в гибели ребенка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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