Дело матери убитой отчимом двухлетней девочки рассмотрит Первоуральский суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летней женщины, сожитель которой убил ее маленькую дочь.

По версии следствия, мать жестоко обращалась с двухлетней девочкой, систематически избивая ее руками и брючным ремнем. Кроме того, она не принимала никаких мер, чтобы оградить дочь от истязаний со стороны своего ранее судимого сожителя. Когда девочка получила травмы, мать не вызвала скорую помощь. В конце концов, все это привело к гибели ребенка.

Женщине предъявлены обвинения по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего в беспомощном состоянии», ст. 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.

Сожитель женщины, Иван Бекурин, ранее был признан виновным в убийстве девочки и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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