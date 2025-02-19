Мать убитого отчимом ребенка пойдет под суд за истязание и оставление в опасности

В Первоуральске завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сожитель которой жестоко убил ее двухлетнюю дочь. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин, фигурантке предъявлено обвинение по трем статьям УК: истязание несовершеннолетней, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, оставление в опасности.

В ноябре-декабре 2023 года женщина неоднократно била ребенка руками и брючным ремнем. Кроме того, она не принимала никаких мер, чтобы оградить дочь от истязаний со стороны своего ранее судимого сожителя. В конце концов это привело к гибели девочки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что когда ребенок погиб, мать не выглядела убитой горем.

«Ранее семья на учёте в ОВД не состояла. Кроме погибшего ребёнка, воспитывала ещё двух детей – девочку, 2023 г.р. и мальчика, 2019 г.р. Вскоре после трагедии представители МВД поместили малышей в интернат, где они до сих пор находятся. Их мать поставили на учёт, однако родительских прав она не лишена. Возможно, если суд признает её вину по трём составам УК РФ, скорее всего, органы опеки будут ходатайствовать о лишении её родительских прав ", – отметил полковник Горелых.

Как уже писал «Новый День», суд назначил убийце ребенка наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев, а также штраф 1 млн 200 тысяч в пользу родных ребенка. Ранее прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Первоуральск, Елена Владимирова

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