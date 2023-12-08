В Екатеринбурге на улице Луначарского из-за обрыва проводов встали трамваи

В Екатеринбурге сегодня утром на улице Луначарского встало движение всех трамваев. Предположительно, провода оборвались из-за мороза.

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16 маршрутов по ул. Луначарского от ул. Челюскинцев до пр. Ленина в обоих направлениях», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Пассажирам придется искать альтернативные варианты передвижения. Добавим, что на улице сейчас -30...-39 градусов в разных районах города.



Екатеринбург, Анастасия Истомина

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