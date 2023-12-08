Движение трамваев на улице Луначарского восстановили спустя два часа

В Екатеринбурге восстановили движение трамваев по улице Луначарского. На ремонт контактной сети ушло более двух часов, транспорт в это время не ходил.

«Ремонт контактной сети на ул. Луначарского завершен. Движение трамваев восстановлено», – сообщили в мэрии Екатеринбурга. Также восстановлено движение трамваев на улице 8 Марта в районе южного автовокзала: там на полчаса транспорт останавливался из-за ДТП.

Напомним, сегодня в 8 часов утра встали трамваи на улице Луначарского. В течение двух часов не ходили № 2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16 от ул. Челюскинцев до пр. Ленина в обоих направлениях.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube