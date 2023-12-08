Каждый третий работающий свердловчанин станет тайным Сантой

Около трети работающих жителей Свердловской области (31%) собираются в этом году стать тайным Сантой для своих коллег. А более 90% надеются, что руководители подарят им к Новому году денежную премию.

Исследование «Зарплаты.ру» выявило, что 49% готовы потратить на подарок коллегам от 500 до 1000 рублей, еще 21% могут себе позволить трату не более 500 рублей, 24% – от 1000 до 2000 рублей. Лишь 6% ответивших готовы расходовать на подарок более 2000 рублей.

В 62% компаний руководство делает подарки сотрудникам, а 80% работодателей – их детям.

Среди самых желанных подарков от начальника сотрудники назвали (можно было выбрать несколько ответов):

– денежную премию – 93%;

– сертификаты в магазины, маркетплейсы – 32%;

– сладости – 18%;

– новогоднюю атрибутику – 10%;

– сувениры, корпоративный мерч – 8%;

– грамоты, благодарственные письма, наградные статуэтки – 6%;

– передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды, приюты для бездомных животных – 5%.

Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 44% респондентов оценили от 500 до 1000 рублей, 33% – от 1000 до 2000 рублей и 23% – более 2000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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